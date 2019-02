Bohemian Rhapsody, Sister Act e Mary Poppins.





torna a Sanremo, dopo il successo dello scorso anno. Questa volta in veste di super ospite per il duetto con. Ma prima di iniziare la performance, la comica improvvisa un'imitazione di Michelle Hunziker «Ciao poveri» e tocca il lato B dell'attore: «Che ciapèt».Poi inizia il duetto dei due artisti che si cimentano in tre musical diversi,Ovazione del pubblico dell'Ariston per la performance dell'ex conduttore del Festival. «Grazie per tutto l'affetto che mi avete dato quest'anno»​, ha concluso Favino.