Sanremo 2019, la diretta della prima puntata: Francesco Renga il primo a esibirsi - LE NOSTRE PAGELLE LIVE

di Ida Di Grazia

Manca pochissimo all'inizio della prima puntata delche seguiremo insu Leggo.it . Possiamo già anticiparvi anche ladell'esibizioni dei 24 big in gara che vedepronto a dare il via alladella kermesse. Ospiti della prima serata saranno, che aprirà il Festival con Claudio Baglioni e poi duetterà con il figlioa, anche lei per un duetto con il direttore artistico. Torna sul palco dell'Aristonche sarà protagonista di una performance consarà il quarto componente del Quartetto Cetra con21.23 Raffaele in versione disturbatrice mentre Bisio parla dell'Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Tel Aviv. E' ora il turno de Il Volo con Musica che resta.21.17 I tre presentatori sul palco, nuova gag su chi deve iniziare a parlare per primo. Con il codice 04 ora The Zen Circus con L’amore è una dittatura.21.13 Pubblicità21.11 Bisogna andare velocissimi, talmente tanto che Bisio fa la presentazione di Virginia ... «ma è la mia!», ride la Raffaele. Il terzo a esibirsi è Nek, ritorno alle origini per lui con Mi farò trovare pronto.21.03 Si procede spediti, la gara prosegue con Nino D'Angelo e Livio Cori con Un’altra luce​. Tante incertezze durante l'esibizione. Livio Cori ricorda "Liberato".20.58 Apre il 69 Festiva di Sanremo Francesco Renga con "Aspetto che torni".20.55 «questo è il festival dell'armonia, principio fondamentale della musica.Facciamo questo viaggio insieme» così il dirottatore artistico spazza via ogni possibile polemica e mette come sempre al centro la musica.20.54 Gag Bisio Raffaele. Virginia è splendida in lungo «ci sono già stata a Sanremo, ma questo è il mio primo vero debutto»20.53 «Ho il privilegio e l'onore di presentarvi i miei due copiloti Virginia Raffaele Claudio Bisio» Claudio Baglioni dà il via al Festival «magari è l'ultima volta che parlo!»20.48 Si parte! Il palco è incredibile! Cladio Balgioni, Claudio Biso e Virginia Raffaele sono sospesi su una pedana e magicamente appare una scala.Le 24 canzoni saranno svelate e giudicate, dal televoto (40%), dalla giuria demoscopica (30%) e dai giornalisti della sala stampa (30%).