Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce: il testo della canzone di Sanremo 2019

Un'altra lucedi N. D’Angelo, L. Cori e Big FishJe te veco accussìLuce nel tuo sorrisoAnche quando c’è il vento controQuando il buio si fa profondoJe te veco accussìE sembra che il paradisoSi nasconda anche in questo mondoDove un giorno dura un secondoCurre ‘ngopp a nu filo senza mai cade’Si ‘a rint tien a guerra nun o faje vedèPare ca l’abitudine nun fa pe teQuando dici sti cose tu assumiglie a meTu assumiglie a meTu assomigli a meTu assomigli a meMai nessuno ha mai capito comeScaldarmi quanto il soleMa tu sicuro sai illuminarmi doveL’ombra raffredda il cuoreFamme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)Famme vedè (famme vedé) addo arriva sta luce famme vedèFamme vedèTe posso da ogni luce ca nun tieniNa luna ngopp o mare ca t’accumpagna a seraTe posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vitaQuanno nun ce crireQuanno nun ce crireJe te veco accussìQuella faccia pulitaSi è sporcata coi graffi del tempo che fuggeChe colpisce ma non ci distruggeJe te veco accussìMentre passa una vitaE io non me ne accorgo perché mi ha distrattoQuell’idea di non essere adatto‘E vote na parola ca nun vuo sentìÈ a chiave e na raggione ca nun saie capìE vote na parola te po fa vedèO bello ca nun vide ma sta attuorno a teAttorno a teAttorno a teMai nisciuno (mai nessuno) te po arrubà nu suonnoSi tu nun ‘o raccunteStai sicuro (stai sicuro)Ca si rispiette l’onne o’ mare nun t’affonnaFamme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedèFamme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedèTe posso da ogni luce ca nun tieni (ca nun tieni)Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a seraPe te fa ascì a stu scur ca te ten prigiunieroTe posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vitaMa sarà sempe scuro si nun ce crire si nun ce crireSi nun ce crire