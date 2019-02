Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio Baglioni ha ricordatonella prima puntata del. Il direttore artistico ha rivelato che avrebbe voluto Frizzi sul palco con lui nella scorsa edizione. Le precarie condizioni di salute del conduttore però non glielo hanno permesso.Rita Dalla Chiesa, ospite a Storie Italiane, ha criticato le parole di Baglioni. “Fabrizio aveva condotto di tutto, Sanremo era il suo sogno. Pensare che Fabrizio proprio lo scorso anno potesse condurre il Festival non era una cosa appropriata” ha detto delusa la conduttrice. Nel dibattito è intervenuto anche Marco Castoro, giornalista di Leggo: “Frizzi è stato un grande presentatore ma a Sanremo non ha mai trovato il suo spazio. Non so spiegarmi il perché”.