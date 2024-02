Angelina Mango trionfa a Sanremo, caroselli a Lagonegro e l'offerta del sindaco: «Consegniamo le chiavi della città»

Nella città di Lagonegro (Potenza), città natale di Angelina Mango, si sono succeduti cori e brindisi per tutta la notte in seguito alla vittoria dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo della cantante lucana, oltre a caroselli di auto in festa.

La gioia della cittadina lucana è esplosa pochi minuti dopo l'annuncio di Amadeus e Fiorello. Il Comune ha organizzato la visione dell'ultima serata in Municipio, dove il successo della figlia di Pino Mango è stato accolto con brindisi e cori di gioia.

Le parole del sindaco di Lagonegro

«Unica! Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo!». È il post, pieno di entusiasmo, pubblicato sui social dal sindaco di Lagonegro (Potenza), Salvatore Falabella. «Ora - ha aggiunto il primo cittadino - ti aspettiamo a Lagonegro per consegnarti le chiavi della Città».

