Amadeus rinuncia al terzo Sanremo: «Due eventi storici possono bastare»

Amadeus non farà il trittico. L’Ama Ter non ci sarà. Come non ci è stato il Conti Ter. Chi sarà dunque il nuovo Draghi che si prenderà il Sanremo del prossimo anno? Per il momento si sa solo che il ticket Amadeus-Fiorello cede il passo. “Due eventi storici” possono bastare, sottolinea il direttore artistico che ha ringraziato Teresa De Santis e Stefano Coletta per averlo scelto alla guida del Festival. Comunque, Fiorello disse la stessa cosa anche alla fine del Festival scorso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 13:07

