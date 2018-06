xxxTentacion, svolta nelle indagini sulla morte del rapper: 22enne arrestato, forse omicidio causale

Jimmy Wopo morto, un altro rapper ucciso in Usa poche ore dopo xxxtentacion

C'è un arresto per la morte diUn giovane di 22 anni è accusato dell'omicidio del rapper americano di Look at Me! caduto in una sparatoria nei pressi di un negozio di articoli sportivi a, in Florida. Il ragazzo di carnagione nera,, è stato arrestato mercoledì ed è sospettato di aver aperto il fuoco durante un tentativo di furto andato a male.Insieme a lui un complice, anche lui in fuga con una borsa Louis Vuitton. Non è chiaro,se la polizia stia ancora cercando il secondo sospettato.Williams deve rispondere alle accuse di omicidio di primo grado, furto di un veicolo a motore e guida senza patente.Il rapper di 20 anni, all'anagrafestava uscendo da un concessionario di motociclette nella sua auto sportiva BMW lunedì scorso, quando due uomini si sono avvicinati al suo veicolo e gli hanno sparato. I video in diretta girati subito dopo l'omicidio sono stati condivisi sui social e mostrano il suo corpo accasciato al posto di guida. Il rapper è solo l'ultima vittima in una lunga scia di sangue nell'hip pop del ghetto. Prima di lui hanno perso la vita in circostanze tragiche TuPac, Notorius B.I.G, Proof. E a poche ore dal delitto è stato ucciso a colpi di pistola anche il 21enne rapper emergente