«Whitney Houston venne a casa mia per comprare cocaina»: la rivelazione choc del comico Joey Diaz

Il comico americano-cubano Joey Diaz ha rivelato dei dettagli del suo incontro con la cantante Whitney Houston. Alla fine degli anni '90, i due si sarebbero incontrati per una compra-vendita di cocaina da parte della star del pop. «Molto dolce e simpatica», ha dichiarato il comico Joey Diaz, riferendosi alla cantante che si sarebbe diretta all'epoca nella sua abitazione per comprare 20 grammi di cocaina.

L'incontro per la coca

Il cabarettista cubano- americano è apparso nello show Flagrant Clips su YouTube quando ha raccontato la storia di come sarebbe arrivato a vendere droga alla celebre icona pop. Diaz ha raccontato che era solito «vendere erba ad un tizio che sapeva che avrebbe potuto procurargli anche della cocaina e che lo mise in contatto con il manager di Whtiney Houston».

«Quella volta che ho incontrato Whitney Houston»

Ha detto che inizialmente era riluttante a incontrare il cliente, temendo che fosse troppo bello per essere vero: «Il ragazzo veniva a giorni alterni per mezza oncia (14 grammi circa), così alla fine gli ho chiesto come mai e lui ha detto di essere il tour manager di Whitney Houston.

Dopo qualche mese ci sarebbero stati i Grammy e Joey Diaz ha raccontato che aspettava di essere chiamato più spesso in quella circostanza: «Pensavo mi chiamassero ogni giorno. "Per i Grammy, cosa faranno, vorranno metà della Colombia?", mi chiesi, ma non mi chiamarono per tutto il weekend».

Poi la telefonata alle sette del mattino per un incontro, quella mattina volevano una dose superiore al solito, ha spiegato il comico cubano: «Sono venuti a casa mia, e quella è stata l'unica volta che ho visto Whitney. Sì, è venuta a casa mia. Era molto dolce, molto gentile, non ci siamo drogati insieme. Mi piacerebbe dirti che ero lì con Bobby Brown, ma non è mai successo. Ho venduto loro la coca e quella è stata l'ultima volta che li ho visti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 20:22

