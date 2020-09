Morto Erick Morillo, il corpo del dj trovato a Miami: era stato accusato di violenza sessuale

'I Like to Move It' DJ, Erick Morillo, Dead at 49 https://t.co/L9LX1yPqf7 — TMZ (@TMZ) September 1, 2020

Il Dipartimento di Polizia di Miami Beach ha avviato un'indagine sulla morte dell'artista, proprietario della prestigiosa etichetta discografica Subliminal Records . L'agente Ernesto Rodríguez del dipartimento di polizia di Miami Beach ha indicato che una chiamata è stata ricevuta intorno alle 10:42 (ora locale) a casa del DJ e che si trovano nella fase preliminare delle indagini, secondo i media statunitensi.



Di origine colombiana ma cresciuto nel New Jersey, Morillo ha realizzato remix per artisti come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George. Con la sua etichetta, Subliminal, dal 1997, è stato tre volte vincitore del miglior DJ house award ai DJ Awards e vincitore del premio come miglior DJ internazionale nel 2002, 2006 e 2009. La sua morte arriva dopo che è stato arrestato all'inizio di agosto per presunta violenza sessuale dopo essere stato accusato di aver violentato una donna lo scorso dicembre.



L'arresto per violenza sessuale

Il dj. Il corpo senza vita del musicista è stato trovato oggi nella sua casa a Miami. Le dinamiche del decesso non sono ancora chiare..È stato uno dei più importanti dj, produttori e remixer degli anni '90. Celebre la sua hit "I like to move it", che pubblicò con lo pseudonimo Reel 2 Real.La morte arriva a poche settimane di distanza dalla notizia dell'arresto di Morillo con l'accusa di violenza sessuale. La presunta vittima afferma di essere stata a casa di Morillo dopo un dj set a dicembre 2019. La donna racconta di aver resistito alle sue avances sessuali, e poi di essere andata a dormire, svegliandosi successivamente nuda con Morillo ai piedi del suo letto.