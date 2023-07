Walino, il rapper morto a 42 anni dopo una lunga battaglia. Il dolore di Clementino: «Buon viaggio fratellino»

di Redazione web

La scena musicale barese piange la scomparsa a di Nico 'Walino' Antonacci, 42enne rapper che per anni ha raccontato attraverso le sue interpretazioni la città, le sue periferie e le sue generazioni. Tra i fondatori dei "Bari jungle brothers", gruppo apprezzato della scena underground barese e protagonista della scena rapper della città, un lavoro artistico che l'ha portato a collaborazioni di livello, come quella con Clementino, che lo ha ricordato con un post sui social. «Buon viaggio vita mia - scrive il rapper campano in un post sui social - mi mancherai fratellino mio, non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve».

Il dolore social

A portarlo via un male di cui soffriva da tempo ma che lo ha attanagliato negli ultimi mesi. La notizia della morte di Walino è stata accolta con dolore sui social dove sono tanti i messaggi di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato sia dal punto di vista umano sia professionale. Tra tutti, quello della compagna: «Ti dico solo Grazie per l'AMORE che abbiamo vissuto fino all'ultimo secondo!auguro ad ogni persona di vivere un amore così puro!

Come si fa a non amarti ,come sempre ti dicevo "SEI SPECIALE"».

