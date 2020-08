Vasco Rossi e il Covid, il post su Instagram: «Libertà non significa fare ciò che ci pare»

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Agosto 2020, 13:01

«Libertà non significa libertà di fare quello che ci pare! Per libertà si intende il diritto di ogni individuo a pensare e ad agire in maniera autonoma, ma sempre nel pieno RISPETTO del PROSSIMO e delle regole condivise in ogni società civile». Vasco Rossi torna a dire come la pensa su Instagram parlando di Covid e di mascherine. In molti hanno apprezzato il suo pensiero e gli hanno fatto i complimenti: «Ecco perché ti amiamo. Dici sempre ciò che pensiamo». C'è anche qualche hater e fan che non è d'accordo però: «Non sei più tu», gli scrive qualcun altro.«È necessario - continua il cantante - che ogni sistema di regole consista nello stabilire limiti e sanzioni precise, ma tutte devono essere ispirate ad UN'UNICA FILOSOFIA riassumibile dalla celebre massima: 'LA MIA LIBERTÀ FINISCE DOVE COMINCIA QUELLA ALTRUI».