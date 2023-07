Ultimo negli stadi anche nel 2024: il cantante annuncia nuove date. Ecco dove

di Redazione Web

Ultimo ha annunciato 4 nuove date che nel 2024 lo porteranno nuovamente negli stadi. Il tour, Ultimo stadi 2024 – La favola continua, arriverà a Torino, Roma, Messina e Padova. Mentre parte il countdown per il prossimo anno, Ultimo continua a marchiare a fuoco l’estate 2023 e che lo porterà a fine tour, a toccare quota 23 stadi, a soli 27 anni. «Da sempre io punto all’eccellente», canta Ultimo in uno dei suoi successi in musica, e questo spirito lo porta a scalare vette sempre più alte, con numeri che gli hanno conferito il titolo di principe degli stadi e cantautore dei record.

Ultimo: le date e dove acquistare i biglietti

I 4 concerti si aggiungono alla notizia della data allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dell’8 giugno. Il calendario ora prevede: il 15 giugno all’Olimpico di Torino, il 22 giugno all’Olimpico di Roma, il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova.

I biglietti sono disponibili dalle ore 14 di venerdì 14 luglio ​su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di mercoledì 19 luglio.

Lo show

Lo show, curato nei minimi dettagli, è pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici esaltano l’intensa e ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba” e tanti altri emozionanti brani per un repertorio che vanta 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e oltre 1 miliardo di stream collezionati su Spotify.

