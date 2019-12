Tiziano Ferro triplica le date del tour a San Siro e raddoppia quelle dello Stadio Olimpico: «Avere un figlio è la cosa a cui penso di più»

super ospite della semifinale di X Factor 2019

. Il Tour negli stadi disi arricchisce di nuove date per la gioia di tutti i suoi fan . Ilche partirà il 30 maggio da Lignano si arricchisce di nuove date: i concerti allodiventano tre con l’aggiunta di lunedì 8 giugno 2020, mentre raddoppia lo show allocon l’inserimento in calendario di una replica giovedì 16 luglio 2020.Accetto Miracoli, il nuovo album di, a una sola settimana dall’uscita è certificato ORO e si aggiungono nuove date al TZN 2020. Il tour negli stadi partirà a maggio e in autunno si trasferirà in Europa con date indoor (Bruxelles, Zurigo, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Parigi, Monaco, Losanna, Barcellona e Madrid). I concerti allocon l’aggiunta di lunedì 8 giugno 2020, mentre raddoppia lo show allo Stadio Olimpico di Roma con l’inserimento in calendario di una replica giovedì 16 luglio 2020.ha rilasciato una lunga intervista negli studi di Sky TG24, nella quale ha parlato anche del: «Io non ho un figlio per quanto io lo sogni, forse in questo momento. Però tutti quanti, quelli che hanno dei figli, mi raccontano che non puoi neanche avvicinarti a capire cosa possa essere. Quindi io mi apro a questo dono e a questo ennesimo miracolo che sarà scritto da chi di dovere. Io potrò soltanto essere accogliente, desiderare e anche pregare senza negoziare. Direi: se vuoi sto qua».Il tour partirà ufficialmente il 30 maggio dallo Stadio G. Teghil di Lignano e sbarcherà allo Stadio San Siro di Milano (con tre date il 5, 6 e 8 giugno), allo Stadio Olimpico di Torino (l’11 giugno), allo Stadio Euganeo di Padova (il 14), allo Stadio Franchi di Firenze (il 17), allo Stadio del Conero di Ancona (il 20), allo Stadio San Paolo di Napoli (il 24), allo Stadio San Filippo di Messina (il 27), proseguirà a luglio con date allo stadio San Nicola di Bari (il 3), allo Stadio Braglia di Modena (il 7), a Cagliari Fiera (l’11) e si concluderà con due show allo Stadio Olimpico di Roma (il 15 e 16 luglio).