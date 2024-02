La cover di «'I p' me, tu pì te'» dei The Kolors: la sorpresa e l'annuncio di Geolier ospite al Forum

Geolier sarà ospite dei The Kolors al concerto del prossimo 3 aprile al Forum di Assago: lo ha annunciato la stessa band sul profilo social di Stash, con un video in cui il rapper partenopeo ascolta una versione urban funk di'I p' me, tu pì te', che The Kolors hanno deciso di dedicargli per invitarlo al loro concerto.



Geolier a Sanremo: «Napoli mi ha creato. Il napoletano all’Ariston? Un sogno»



Il video

Nel video Geolier scopre la sorpresa che Stash e soci gli hanno riservato, mostrandosi entusiasta e dando così l'appuntamento per questo evento speciale.



