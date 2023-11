Taylor Swift, la sua nuova canzone è dedicata a Harry Styles? Cosa sappiamo (e i rumors sui social)

di Alessia Di Fiore

Tra il 2012 e il 2013 Taylor Swift e Harry Styles si sono frequentati per qualche mese e a rendere indimenticabile il ricordo di una delle coppie più amate dello star system ci sono le canzoni di Taylor, dedicate al cantante. Alle canzoni "Style", "I knew You Were Trouble" e "Out of the Woods", che è risaputo essere dedicate a Harry, se ne è di recente aggiunta un' altra "Now That We Don't Talk".

Il nuovo album

Con l'uscita del nuovo album di Taylor 1989 (Taylor's version), la cantante ha regalato ai fan un inedito che dalle parole del testo sembrerebbe far riferimento all'ex membro degli One Direction. La canzone parla infatti di un ragazzo i cui lunghi capelli lo hanno reso famoso, e si sa che uno dei punti forti del bel cantante fossero proprio i suoi lunghi ricci castani.



Poco dopo l'uscita dell'album il signor Harry Styes ha immediatamente prenotato un appuntamento dal barbiere dove si è rasato tutti i ricci...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:51

