Steven Tyler, nuova accusa di violenza sessuale: «È successo 50 anni fa, ma ancora mi crea stress emotivo»

Il frontman degli Aerosmith, Steven Tyler, deve rispondere di una nuova accusa di di violenza sessuale, depositata presso un tribunale di New York, per un episodio che risale al 1975, ai danni di una modella che all'epoca era minorenne. L' ex modella, Jeanne Bellino, a causa dei baci e palpeggiamenti non approvati, soffrirebbe ancora oggi di “stress emotivo permanente”, disagio emotivo, umiliazione ed imbarazzo.

Violenza in prescrizione

Secondo il sito Tmz, la presunta vittima del cantante, avrebbe presentato la causa legale contro di lui, appena in tempo, dal punto di vista legale, poiché il termine di prescrizione stava per scadere. Jeff Anderson, l'avvocato di Jeanne Bellino, ha dichiarato al sito americano, che ha consigliato alla sua cliente di avviare la causa contro Tyler in base al Gender-Motivated Violence Act di New York.

Due presunte vittime

Sulla base di questa legge, Bellino - che all'epoca dei fatti presunti aveva 17 anni - ha una finestra temporale molto più ampia per il termine di prescrizione, che sarebbe scaduta a fine novembre.

No comment

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Novembre 2023, 11:54

