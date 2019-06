, l’ex batterista dei, è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles dopo essersi accoltellato allo stomaco. Lo scrive il sito statunitense TMZ. Secondo quanto riportato, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno i paramedici sono intervenuti a casa di Adler a Los Angeles: il musicista è poi stato immediatamente trasportato in ospedale per una ferita allo stomaco, un taglio, presumibilmente una pugnalata. Il batterista non sarebbe in pericolo di vita.Anche se non è ancora chiaro quanto sia accaduto, secondo le fonti di TMZ, pare che la ferita sia stata autoinflitta. Adler è stato un membro originale dei Guns N’Roses, insieme con Axl Rose, Slash e Izzy Stradlin e ha fatto parte della band californiana fino al 1990, quando venne licenziato dal gruppo a causa dei suoi problemi con alcool e droghe.