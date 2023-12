Stash battezza la figlia Imagine, il video del cantante emoziona i fan

Stash ha da poco battezzato sua figlia, Imagine, avuta insieme alla compagna Giulia Belmonte a fine novembre. Il cantante ha pubblicato il tenero video sui social, con sottofondo proprio la canzone Imagine di John Lennon, che probabilmente è stata di ispirazione per il nome. Nelle immagini si vede Stash tenere in braccio la piccola e avvicinarla all'acqua visibilmente emozionato. Anche la prima figlia del cantante, Grace, nata nel dicembre 2020, era stata battezzata, per l'occasione la location era il Duomo di Ravello nella la splendida costiera amalfitana.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 19:07

