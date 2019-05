Spotify, ecco la Top Ten dei brani più ascoltati in Italia

Ogni settimana, la piattaforma di streaming musicale, Spotify aggiorna le sue charts, le classifiche dei brani più ascoltati in ogni paese.



Ecco la lista della Top Ten in Italia, aggiornata al (25 Aprile):



10 – I tuoi particolari di Ultimo

E' il brano con cui il cantautore romano si è piazzato al secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo. Canzone, molto radiofonica, che Ultimo ha inserito nell'album Colpa delle favole.



9 – Baila Baila Baila di Ozuna

E' una ballata in pieno stile reggaeton, Baila baila baila cantata dal rapper portoricano, Juan Carlos Ozuna Rosado, noto col nome di Ozuna, due album all'attivo ( Odissea e Aura) e molto popolare nei paesi latino-americani.



8 – Sweet but psycho di Ava Max

Brano tra il dance ed il pop, pubblicato quasi un anno fa (agosto 2018), da mesi in radio ed ancora tra i più ascoltati su Spotify. Sweet but psycho è il primo singolo di successo della giovane cantante americana.



7 – Il cielo nella stanza di Salmo (feat. Nstasia)

Fa parte dell'ultimo album del rapper di Olbia, Playlist, questo brano a cui si aggiunge il featuring in inglese di Nstasia. Il quinto album, preceduto da una campagna promozionale su Pornhub, si avvale della collaborazione anche di Fabri Fibra, Coez, Sfera Ebbasta.



6 – Soldi di Mahmood

Il brano vincitore del Festival di Sanremo, con cui Mahmood rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Tel Aviv in Israele, come prevede il regolamento. Soldi, forte del successo televisivo, dei passaggi radiofonici e della scalata sulle classifiche di download è disco di platino.



5 – Mademoiselle di Sfera Ebbasta

Il suo ultimo album, Rockstar, è stato quello più venduto del 2018. Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è il più popolare tra i trapper italiani. Lo scorso 8 dicembre un suo concerto nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, ha causato la morte di sei persone, schiacciate nella calca.



4 - Calma di Pedro Capò

E' una delle canzoni che riempiono le frequenze radiofoniche, passata in ogni programma alla radio, Calma, hit di un altro cantante portoricano Pedro Francisco Rodríguez Sosa, in arte Pedro Capò, segna il momento d'oro del pop latino.



3 – E' sempre bello di Coez

Hit che dà il nome al quinto album in studio del cantante salernitano ma cresciuto nella capitale. Dieci anni di carriera, eppure solo recentemente Coez ha scalato le vette delle chart musicali, con La musica non c'è, che ha ottenuto sei dischi di platino.



2 - Con Calma di Daddy Yankee

Daddy Yankee è considerato in patria, Portorico, “il re del reggaeton”. Basti pensare a Despacito, brano realizzato in collaborazione con Luis Fonsi che attualmente su You Tube ha superato 6 miliardi di visualizzazioni.



1 – Per un milione di Boomdabash

Undicesimo posto all'ultima edizione sanremese, ma primo su Spotify. Il gruppo di origini pugliesi ha conquistato la popolarità la scorsa estate con la hit Non ti dico no, cantata insieme a Loredana Bertè. Il piazzamento di Sanremo è stato irrilevante ai fine del successo della canzone.



