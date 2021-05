"Sono io", dal 27 maggio la versione in vinile 33 giri dell'album di Wrongonyou

“Sono Io”, l’album di Wrongonyou è da oggi 27 maggio disponibile in vinile 33 giri. “Sono io”, l’album di Wrongonyou conteniene “Lezioni di volo”, brano che gli è valso il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5 durante l’ultimo Festival di Sanremo, e il nuovo singolo “Solow”.

“Sono Io”, l’album di Wrongonyou

Esce oggi 27 maggio il vinile 33 giri di “Sono io” (Carosello Records), l’album di Wrongonyou contenente “Lezioni di volo”, brano che gli è valso il premio della critica Mia Martini e il Premio RTL 102.5 durante l’ultimo Festival di Sanremo, e il nuovo singolo “Solow”. Ciascun vinile è un pezzo unico grazie alla stampa color rosso con venature marmoree nere diverse per ogni singolo pezzo. Il vinile è disponibile anche in edizione limitata e autografata in esclusiva su Amazon.

“Sono io” è un manifesto di accettazione di ogni parte di Wrongonyou, un grido libero davanti allo specchio dopo anni in cui è stato difficile confrontarsi con il proprio io, un ritratto sincero e senza filtri dell’artista. Nel vinile è presente anche “Solow”, singolo in cui Wrongonyou affronta la tematica della solitudine e dell’amore verso sé stessi. Proprio per questo, l’artista ha deciso di riproporre il brano in un’inedita versione acustica al Circolo Magnolia, quando ancora era impossibilitato ad ospitare pubblico ed eventi.

Sono già attive le prevendite delle prime date del nuovo tour di Wrongonyou, una produzione Vivo Concerti.

CALENDARIO DATE:

Venerdì 5 novembre 2021 || Bari @ Officina degli Esordi

Sabato 6 novembre 2021 || Santa Maria a Vico (CE) @ SMAV

Sabato 27 novembre 2021 || Torino @ Circolo della Musica

Lunedì 29 novembre 2021 || Milano @ Santeria Toscana 31

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Monk

Venerdì 10 dicembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 11 dicembre 2021 || Roncade (TV) @ New Age Club

