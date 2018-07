Smoke Dawg, rapper ucciso a 21 anni: stella emergente, aveva collaborato anche con Drake

xxxTentacion, video postumo inquietante: il rapper si sveglia dalla morte al suo funerale

Dopo la morte di, un'altra stella emergente del rap a stelle e strisce è stata uccisa in una. Il giovane, già noto a livello internazionale per alcune collaborazioni con colleghi più affermati come Drake, èdopo essere stato vittima di un agguato all'uscita da un locale di, in Canada.La polizia non ha dubbi: il rapper,, era la vittima designata dei suoi assassini, che lo hanno crivellato di colpi. Nella sparatoria, altre due persone sono rimaste ferite. Smoke Dawg, al secolo, aveva collaborato connel brano Still e per questo lo aveva anche accompagnato nel tour europeo Boy Meets World lo scorso anno.Lo stesso Drake, confermando la morte, ha voluto ricordare il giovane collega tramite Instagram Stories: «Tutte quelle vite giovani, piene di talento, stroncate così: è devastante. Vorrei che la pace ripulisse le nostre città. Così tanto talento e così tante storie che non vedremo mai: riposa in pace, Smoke».