Sir Elton John, l'onorificenza dal Principe Carlo: membro dell’Ordine dei Compagni d'Onore

Sir Elton John è stato formalmente insignito di un prestigioso riconoscimento per la sua una brillante carriera nella musica e per il suo impegno nella lotta contro l’Aids. Il cantante è stato nominato dal Principe di Galles, durante una cerimonia di investitura al Castello di Windsor, membro dell’Ordine dei Compagni d'Onore (“Order of the Companions of Honour”)

Sir Elton John, nuova prestigiosa onorificenza dal Principe Carlo

Il cantautore, 74 anni, come fa sapere “Evening Standard” è stato già nominato cavaliere per servizi alla musica e alla beneficenza nel 1998, oltre ad aver venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo durante una carriera gloriosa. Il musicista ha anche dedicato gran parte della vita alla beneficenza, istituendo anche la sua “Elton John Aids Foundation”, promuovendo un'azione decisa contro l’AIDS, malattia che continua a mietere centinaia di migliaia di vittime all'anno, e incoraggiando le persone a sottoporsi al test.

L'Ordine dei Compagni d'Onore è stato istituito nel 1917 da Giorgio V in riconoscimento del servizio di importanza nazionale. Sir Elton con l'Ordine si unisce a un illustre elenco che include il divulgatore scientifico e naturalista britannico Sir David Attenborough, l'attrice Dame Judi Dench, l'ex Beatle Sir Paul McCartney, e la cuoca Delia Smith.

