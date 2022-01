Sick Luke: X2 è l'album più venduto in Italia

Sick Luke in vetta alle classifiche: “X2” (Carosello Records, distribuzione Virgin/Universal), il suo primo album, esordisce al 1° posto della classifica di vendite GFK e al 1° posto della classifica dei vinili più venduti. Inoltre conquista anche l'intero podio della classifica dei singoli con "SOLITE PARE" feat. tha Supreme & Sfera Ebbasta, "DREAM TEAM" feat. Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva e "FALENA" feat. Franco126, Coez & Ketama126.

Tutti i brani dell'album sono nella top 100 della classifica singoli: #5 IL GIORNO PIÚ TRISTE DEL MONDO feat.Ariete & Mecna, #9 NOTTE SCURA feat.Gazzelle & Tedua, #10 CREATUR feat. Ernia & Geolier, #12 SOGNI MATTI feat. Leon Faun & Drast, #14 HENTAI feat. Ghali & Tony Effe, #16 TEMPORALE feat. Ketama126, Izi, Luche, #18 LA STREGA DEL FRUTTETO feat. chiello & Madame, #23 PEZZI DA 20 feat. Emis Killa & Side Baby, #24 MOSAICI feat. Gaia & Carl Brave, #25 FACCIO COSE feat. Jake La Furia, Fabri Fibra, Izi, #30 CLOCHARD feat. Taxi B & Pyrex, #32 CAMEL E MALINCONIA feat. PSICOLOGI & CoCo, #45 FUNERAL PARTY feat. Cosmo & Pop X, #55 LIBERTÀ Sick Luke & Duke Montana.

Un disco che già dalle prime ore di release si è dimostrato essere atteso, condiviso e apprezzato dal pubblico, con oltre 40 milioni di stream accumulati solo nella prima settimana.

Un riscontro che travalica i confini nazionali: il disco infatti è il terzo album al mondo più ascoltato nella settimana di debutto, ottavo in Inghilterra (fonte Spotify).

In Italia, nei primi 7 giorni dalla release, le 17 tracce dell’album hanno monopolizzato le chart dei servizi streaming, piazzandosi nelle prime 18 posizioni delle classifiche.

Al momento tutti i brani dell’album sono nella TOP 50 di tutti i servizi streaming disponibili. Inoltre, due tracce del disco hanno occupato la classifica di Spotify mondiale: sono “Solite pare”, la focus track del disco in feat. con tha Supreme & Sfera Ebbasta, alla 90ª posizione, e “Dream Team”, traccia corale che coinvolge Pyrex, Capo Plaza, Tedua & Shiva, in top 200. Il primo singolo estratto dall’album, “La strega del frutteto” in feat. con chiello & Madame occupa invece la 2ª posizione della VIRAL 50 ITALIA e la 19ª posizione della VIRAL 50 GLOBAL.

Nella settimana di lancio, i servizi streaming hanno dedicato a Sick Luke le copertine delle loro maggiori playlist: New Music Friday, Plus Ultra, Zona Trap e Graffiti Pop (Spotify), Rap It (Apple Music) e Novità del Momento e Flow Italiano (Amazon Music), Nuove Uscite (Tim Music).

