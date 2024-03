Nostalgia di Sanremo? A Milano arriva il festival "Sannolo"

di Alessia Di Fiore

Nostalgia di Sanremo? Non temete, perchè sta per arrivare Sannolo, il festival della canzone a Milano, che si terrà dal 21 al 23 marzo presso il District 272 di Via Padova, storico locale cult della nightlife milanese.

Di che cosa si tratta

Sannolo è un contest di giovani artisti che portano in scena i loro brani inediti che verranno votato da una giuria di un certo livello...pare infatti che tra alcuni nomi ci siano quelli di Nina Zilli e Germano Lanzoni (conosciuto come Il Milanese Imbruttito).

Il festival milanese ospiterà anche alcuni personaggi di rilievo e ad aprire in bellezza ci sarà il comico Max Angioni, che regalerà al pubblico un'esibizione all'insegna del divertimento.

Come funziona?

I 16 artisti in gara si esibiranno in due gruppi, uno il 21 marzo e l'altro il 22, mentre i finalisti salirannop sul palco il 23 per l'assegnazione dei premi e la nomina del vincitore.

I biglietti

Per chi volesse figurare tra il pubblico, sul sito ufficiale di Sannolo sarà possibile acquistare i ticket a soli 15 euro ( per chi vole godersi lo spettacolo da seduti), e 10 euro per chi vorrà scatenarsi ballando in piedi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA