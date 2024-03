Tekno Psy Fest: tre eventi a Roma, Milano e Parigi per la pace

di Enrico Sarzanini

Tre eventi in contemporanea a Roma, Milano e Parigi celebrano, sabato 16 marzo a partire dalle 23, l’anniversario dei 40 anni della Psy-trance. Un Festival con 30 artisti provenienti dall’Europa, dall’Asia, dall’Africa e dalle Americhe, musica con contaminazioni mondiali e intergenerazionali e installazioni decorative per onorare i valori della pace, della libertà e della rinascita, in un’epoca segnata da guerre e conflitti. Ideali che già 40 anni fa animavano la Goa Trance, un sound rivoluzionario nato in India dai fratelli Disko che nel tempo si è evoluto trasformandosi nell’odierna Psy-trance, spingendo i limiti sonori verso nuove dimensioni e accelerando il ritmo del battito. Tre location in simultanea: Cieloterra a Roma, Distretto Industriale 4 a Milano e Club Derriere a Parigi saranno la cornice del Tekno Psy Fest che unisce l’Europa attraverso la musica, l’arte e la condivisione. La celebrazione di quattro decadi di rivoluzione musicale, spiritualità e armonia.

