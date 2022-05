Salva, il nuovo singolo di Emilio Stella feat. Simone Cristicchi

Salva è il nuovo singolo del cantautore Emilio Stella featuring Simone Cristicchi.

Attivo già da diversi anni nella scena indipendente romana, si è fatto conoscere per i suoi brani sociali ed ironici, che lo hanno portato a ricevere l’attenzione di alcuni fra i più importanti media. Vincitore di diversi premi è riuscito con il tempo ad affermarsi tra i più interessanti cantautori della scena degli ultimi anni. "Salva" è un brano consapevole, maturo, dalle sonorità dense ed evocative. Moderno e allo stesso tempo sperimentale, dove a suoni più acustici come l'ukulele, vengono mischiati suoni elettronici ed archi che trasportano in un mondo introspettivo.

« Ho iniziato a scrivere la canzone sulla spiaggia. Ero con i miei amici, con le chitarre e i tamburi in una giornata di sole e di birre. Uno di quei momenti che volevo salvare in memoria. Da qui l'idea di scrivere "Salva" e di sviluppare il brano sull'estensione del concetto di salvezza» - racconta Emilio Stella - «In realtà, già qualche tempo prima, feci ascoltare un'altra mia canzone molto arrabbiata e di protesta al mio amico Simone Cristicchi e lui ascoltandola mi disse: ‘È molto bella ma al giorno d'oggi, più che concentrarmi su quello che non va, fossi in te, soffermerei lo sguardo su quello che c'è da salvare. Quel giorno in spiaggia me lo sono ricordato'».

«Mi ha aperto un mondo nel modo di vivere il quotidiano e di conseguenza nello sviluppo di tutto l'album, quindi chiedere a Simone di scrivere la parte finale del brano, mi sembrava la giusta chiusura di un cerchio» - aggiunge Emilio Stella - «Per "Salva", a differenza di tutte le altre tracce dell'album dove ho diretto tutti gli arrangiamenti, mi sono affidato a Contesto (Nico d'Angiò), che ha suonato e arrangiato il brano. Registrato e missato da Giuseppe Taccini e masterizzato da Carmelo Avanzato per Aloha Dischi».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Maggio 2022, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA