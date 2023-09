Rolling stones con Lady Gaga e Stevie Wonder per il nuovo brano ​Sweet Sounds of Heaven

di Redazione web

I Rolling Stones con Lady Gaga e Stevie Wonder per "Sweet Sounds of Heaven", il secondo singolo estratto dal prossimo album Hackney Diamonds, in uscita il 20 ottobre, e pubblicato giovedì 28 settembre. Il brano contiene una straordinaria performance vocale di Lady Gaga, affiancata da Stevie Wonder al Fender Rhodes, al Moog e al pianoforte.

Entrambi si sono già esibiti con i Rolling Stones: Lady Gaga si è unita agli Stones sul palco in occasione del tour 50 & Counting nel 2012 e la loro performance di Gimme Shelter è stata poi pubblicata nell'album GRRR Live. Stevie Wonder ha partecipato al tour americano degli Stones nel 1972 eseguendo un medley di Satisfaction e «Uptight (Everything's Alright).

La nuova canzone della band inglese

Il nuovo brano è un'epica canzone degli Stones in stile gospel, sulla scia di You Can't Always Get What You Want e Shine A Light. È stato registrato negli Henson Recording Studios di Los Angeles, nei Metropolis Studios di Londra e nei Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas e scritto da Mick Jagger e Keith Richards.

