Roger Waters si sposa per la quinta volta a 78 anni. La star dei Pink Floyd sui social: «Sono felice»

Roger Waters sposo per la quinta volta. La star del rock, a 78 anni, non sembra voler smettere di credere nell'amore. L'annuncio delle nozze con Kamilah Chavis arriva dai suoi profili social. Il fondatore dei Pink Floyd ha annunciato sui suoi principali canali social, attraverso una bellissima gallery, il matrimonio con Kamilah Chavis. È la quinta volta per il rocker britannico che ha detto il fatidico "sì": la prima volta fu nel 1969 al fianco di Judith Trim, un'amica d'infanzia.

I’m so happy, finally a keeper. pic.twitter.com/48pp2IBGhs — Roger Waters (@rogerwaters) October 14, 2021

Le precedenti nozze

Roger Waters e Judith Trim divorziarono nel 1975. Nel 1976 l'artista sposò l'artistocratica britannica Carolyne Christie con cui ebbe un figlio, Harry, artista che suona talvolta con lui, e una figlia, India. La coppia divorziò nel 1992. L'anno successivo Roger sposò Priscilla Phillips, il loro matrimonio durò 8 anni. Il 2004 segna poi l'inizio della relazione tra la rockstar e la regista Laurie Durning, con cui è stato sposato dal 2012 al 2015.

