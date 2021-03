Rocco Casalino canta Claudio Baglioni al karaoke di Radio Rock: «Mille giorni... a Palazzo Chigi»

Rocco Casalino con Sanremo alle porte si esibisce per il Karaoke di Radio Rock interpretando Claudio Baglioni, con il classico “Mille giorni di te e di me”, che diventa “Mille giorni a Palazzo Chigi”.

Rocco Casalino , era presenta al vertice del Movimento Cinque Stelle presso l’hotel Forum di Roma ed è stato intercettato dal karaoke reporter Dejan Cetnikovic della nota “Radio Rock 106.6” che non l’ha mollato finché non è riuscito a farlo esibire sulle note di una canzone di Claudio Baglioni.

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha dato una versione un po’ alternativa del classico di Claudio Baglioni “Mille giorni di te e di me”, diventato “Mille giorni a Palazzo Chigi” con le liriche che hanno trovato nuova linfa e un’intonazione a dir poco “alternativa”: “Credo - ha spiegato Casalino - che con il voto degli italiani si possa tornare all’esecutivo. Sarebbe ancora più bello”. Una stoccata sferzante a Matteo Renzi: “Non farei il suo portavoce nemmeno per un milione di euro. Anche perché sarebbero soldi buttati via: la sua immagine è irrecuperabile, non saprei come fare”.

Rocco Casalino si è congedato salutando le Bimbe di Conte: “Siete state straordinarie. Mi raccomando, non diventate le Bimbe di Draghi!”.

