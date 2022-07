Ricky Martin rischia 50 anni di carcere: le pesanti accuse. Cosa sta succedendo

Ricky Martin protagonista delle cronache estive, e non per il suo ultimo successo musicale. Il cantante portoricano si trova a fronteggiare delle gravissime accuse che potrebbero costargli fino a 50 anni di carcere. In particolare, si parla di violenze domestiche e incesto. A muoverle, Dennis Yadiel Sanchez Martin, il nipote 21enne del re del pop latino figlio della sorella Vanessa.

Ricky Martin accusato di violenza domestica: ordine restrittivo per il cantante. I legali: «Accuse false»

Le pesanti accuse

Secondo la ricostruzione di Dennis, lo zio non avrebbe accettato la fine di una relazione segreta durata sette mesi. La star di «Livin' la Vida Loca» avrebbe tempestato di telefonate l'ex e sarebbe stato sorpreso in tre occasioni sotto la sua casa. Il 50enne cantante e attore, sposato dal 2017 con l'artista siriano-svedese Jwan Josef, ha rigettato le accuse come «menzogne», ma è stato ugualmente colpito da un ordine restrittivo. Ora, se le accuse saranno dimostrate, Ricky Martin potrebbe trovarsi a dover scontare una pena lunghissima: le leggi portoricane sono molto severe in materia di incesto, tanto che il cantante potrebbe dover scontare fino a mezzo secolo di carcere.

La rezione sui social

La notizia, che ha fatto il giro del mondo, è stata accolta con stupore su twitter, dove fioccano i commenti di tenore diverso: c'è chi si stupisce per l'aspra pena confrontandola con le leggi italiane, chi difende a spada tratta il cantante, chi lo accusa tirando in ballo il suo orientamento sessuale.

Ma solo qui da noi 50 anni non te li danno neanche se hai sterminato un intera famiglia?#RickyMartin — miry (@miridesant) July 16, 2022

#RickyMartin leggo di una relazione durata qualche mese tra Ricky Martin e suo nipote 21enne.

Domanda.

Ma se è una relazione, quindi consensuale tra le due parti, parlano di abusi?

E perché, sempre che ovviamente non vi siano stati abusi, a 21 anni sarebbe reato?

Non capisco..... — Roby (@Robybg72) July 16, 2022

#RickyMartin L'avvocato di Ricky Martin smentisce le affermazioni di suo nipote:

“Purtroppo, la persona che ha fatto questa affermazione sta lottando con profonde sfide per la salute mentale. Ricky, ovviamente, non è mai stato - e non sarebbe mai stato - coinvolto. — krinago (@KristjanBushi) July 16, 2022

