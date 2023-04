Raf, il dolore per la malattia della moglie Gabriella Labate: «Anni tremendi e senso di precarietà»

di Redazione web

Dopo la tempesta c'è sempre il sereno. Può testimoniarlo Raf, che ha vissuto cinque anni d’inferno con la moglie Gabriella Labate. L'ex star del Bagaglino ha dovuto affrontare una malattia grave e rara. A parlarne è lo stesso cantante al Corriere della Sera, spiegando che sono stati anni duri, precari, ma che sono serviti a rafforzare ulteriormente il matrimonio che dura da ben 27 anni.

«Abbiamo vissuto cinque anni tremendi – ha raccontato Raf -. Inutile negare le paure, il senso di precarietà… Però ne siamo usciti rafforzati in molti aspetti, a cominciare dalla nostra unione e complicità. E soprattutto grazie a lei, siamo riusciti a non trasmettere angoscia ai nostri figli».

Il racconto

Tutto ebbe inizio con un ricoverano d’urgenza di Gabriella, colpita da una trombosi alla vena cava, la vena che va diretta nel cuore. Ma dalla tac al policlinico Gemelli, arrivò una diagnosi tremenda: una patologia rarissima. Alla donna fu trovata una massa grande sia all’utero che sull’ovaio destro, da asportare subito. «Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore», aveva raccontato Labate in passato.

L'intervento urgente

Grazie all’operazione particolare a Gabriella sono stati asportati l’utero e le ovaie. Poi c’è stato un altro intervento cardiochirurgico. Alla fine di tutto, a ricordare ciò che ha attraversato, è rimasta una cicatrice enorme, dal petto fino all’inguine. Oggi, fortunatamete, Gabriella sta bene e anche Raf è più sereno. La luce in fondo al buio dopo anni di ansie e paure.

L'amore

Raf, al Corriere, ha poi ricordato quando incontrò per la prima volta Gabriella. Si trovavano a Saint Vincent, entrambi giovanissimi. Lei, ballerina e soubrette del Bagaglino, era ospite di un programma musicale della Rai e per il cantante fu un colpo di fulmine: «Riconobbi subito il vero amore. Ho vissuto tutti questi anni in maniera naturale e spero di viverne altrettanti con la mia famiglia. Non l’avrei mai immaginato, perché da ragazzo ero piuttosto ribelle; davo preoccupazioni continue ai miei genitori». La coppia ha due figli, ormai grandi. Bianca, 27 anni, si è laureata in Florida e al momento sta lavorando come social media manager. Samuele, 23 anni, è uno studente della scuola di cinema a Roma. Ed ha la vena artistica di papà: scrive, canta e produce musica.

