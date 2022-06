Raf, il ritorno con il nuovo singolo "Cherie". A sette anni dall'ultimo album di inediti

RAF torna a distanza di sette anni dall’ultimo album di inediti, e lo fa con una canzone che si preannuncia come la hit dell’estate 2022: “Cherie”. Attesissima, arriva in radio da venerdì 24 giugno (su distribuzione Ada Music – Warner), per accompagnarci con leggerezza durante questa calda stagione con il suo ritmo disco-funky. RAF presenterà il nuovo brano dal vivo, per la prima volta, il 25 giugno a Roma, nell’ambito del Tim Summer Hits, dal palco di Piazza del Popolo.

....in questi anni complicati, il futuro, non illude, si presenta a piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà…..voglia di perderci, cherie, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte…

Così, uno dei nostri artisti più amati, recentemente protagonista insieme a Umberto Tozzi di un lungo tour di grandissimo successo, ci regala a sorpresa un brano che vuole provare a farci dimenticare un periodo non semplice, ravvivando la nostra energia, giocando su un irresistibile groove di basso che ci trascina in momenti di evasione, di leggerezza, indispensabili per ritrovare le risorse utili per affrontare il domani.

Racconta RAF “Ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani”

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Giugno 2022, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA