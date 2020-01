Rai Radio2: è tempo di Brunori Day: da radio2 social club al concerto alla sera su radio2 live

Venerdì 31 gennaio 2020 in musica di Rai Radio2 partirà con il Brunori Day, un nuovo appuntamento con la grande musica dal vivo, per raccontare in modo unico il mondo di Brunori Sas. Dopo l’uscita del suo recentissimo Cip!, in vetta alla classifica dei dischi più venduti, in cui il cantautore ha voluto sfumare i confini tra il positivo e il negativo attraverso una poetica potente e nuova, Rai Radio2 è stata scelta come “diario radiofonico” dall’artista, per raccontarsi come non aveva mai fatto nell’arco di un’intera giornata di interviste e musica.



A partire da Luca Barbarossa e Andrea Perroni in diretta dalle 10.30, che in una puntata speciale di Radio2 Social Club avranno il compito di raccontare la parte più propriamente artistica di Brunori, con il taglio sempre ironico che contraddistingue il programma e con il sostegno musicale della Social Band.



Alle 12.00 sarà la volta di Non è un paese per giovani, con Max Cervelli e Tommaso Labate e il loro modo dissacrante di affrontare qualsiasi tematica; alle 16 Brunori sarà ospite di Mauro Casciari e del duo comico Nuzzo e Di Biase che gli apriranno le porte di Numeri Uni con tutta la comicità e l’ironia che è congeniale alla squadra. Il Brunori Day arriverà fino in fondo alla giornata: alle 18 con la partecipazione al Caterpillar di Massimo Cirri e Sara Zambotti, che hanno molto da condividere con i principi del cantautore calabrese, sin dalla prima ora grande sostenitore della storica campagna M‘Illumino di Meno e delle buone pratiche di cui il programma si fa portavoce da sempre.



Il Brunori Day si chiuderà con un concerto molto atteso: dalle 22 alle 23.30 la Sala B si aprirà ai “pettirossi” di Brunori Sas, i suoi fan che da tempo attendevano la dimensione intima e speciale di un Radio2 Live a lui dedicato.



Un concerto unplugged, condotto per l’occasione da Carolina Di Domenico e Melissa Greta Marchetto, che regalerà al pubblico da casa e in sala una serata unica nel suo genere. La partecipazione sarà gratuita e possibile fino ad esaurimento dei posti.



Per prenotarsi sarà necessario andare alla pagina RaiPlayRadio/Radio2 e verificare le disponibilità nella sezione di ‘Radio2 Live’. Brunori a Radio2 Live sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2. Martedì 28 Gennaio 2020, 18:57

