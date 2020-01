Brunori Sas: il nuovo album Cip! primo in classifica. E a febbraio parte il tour

Venerdì 17 Gennaio 2020, 21:05

Cip! il nuovo disco diuscito per Island Records il 10 gennaio, debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana. Il delicato cinguettio intimamente combattivo e fiero, il suono di una creatura semplice che ama intonare i suoi canti solitari sulla neve, rendendo un po’ meno gelidi questi nostri lunghi inverni ha colpito nel segno.! è un disco che non rinuncia alla forza delle parole, che tanto raccontano dell’anima introspettiva, diretta e sincera di Brunori Sas. L’è stato prodotto da Taketo Gohara e dallo stesso Dario Brunori e registrato tra la Calabria e Milano. Anticipato lo scorso settembre dall’uscita del singolo “Al di là dell’amore” e dall’uscita a dicembre del secondo estratto “Per due che come noi”, Cip! è composto danelle quali l’artista ha voluto cantare “dell’Uomo e non degli uomini”.Dario Brunori, dopo gli appuntamenti del Parla con Dario, il nuovo giro di incontri in collaborazione con Feltrinelli e Picicca con cui sta attraversando l’Italia, è pronto per il, uno spettacolo live prodotto per la prima volta insieme a Vivo Concerti. Il tour è in partenza da marzo 2020 e permetterà a Brunori di incontrare per la prima volta nei palazzetti il pubblico di tutta Italia con la sua poesia, la leggerezza, l’autorevolezza musicale e il senso dellche da sempre lo contraddistinguono.I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. RTL 102.5 è la radio ufficiale del Brunori Sas Tour 2020Sabato 29 febbraio Vigevano – DATA ZEROMartedì 3 marzo 2020 - Jesolo (VE) @ PalaInventSabato 7 marzo 2020 - Torino @ Pala AlpitourVenerdì 13 marzo 2020 - Assago (MI) @ Mediolanum ForumDomenica 15 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol ArenaSabato 21 marzo 20202 - Firenze @ Mandela ForumMartedì 24 marzo 2020 - Ancona @ PalaPrometeoVenerdì 27 marzo 2020 - Roma @ Palazzo Dello SportSabato 28 marzo 2020 - Napoli @ PalaPartenopeVenerdì 3 aprile 2020 - Bari @ PalaFlorio