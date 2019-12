Simple Minds, 40 anni di carriera e un tour mondiale anche in Italia.Tutte le date

Lunedì 9 Dicembre 2019, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, scozzesi di origine e nati verso la fine degli anni ‘70, prendono il nome da un verso didi. Sono considerati una delle band inglesi più rilevanti di sempre e vantano una, con vendite che superano i sessanta milioni di dischi e cinque album al numero uno in UK: “Sparkle In The Rain” (1984), “Once Upon A Time” (1985),” “Street Fighting Years” (1989), “Live In The City Of Light” (1987) e “Glittering Prize 81/92” (1992).L’apice del successo viene raggiunto dal gruppo nel 1982 con la pubblicazione di, quinto album in studio considerato un manifesto della musica new wave. Da allora la loro popolarità è in continua ascesa anche grazie ai successi ottenuti da album come “Sparkle In The Rain” e “Once Upon A Time”.Negli anni Novanta cresce l’attività live dei Simple Minds e da questo periodo arrivano successi come “Let There Be Love”, “See The Lights”, “She’s a River” e “War Babies”.Anche i loro album più recenti continuano a registrare forte interesse tra il pubblico tanto che, pubblicato nel 2015 viene descritto dacome “il loro miglior album degli ultimi 30 anni”, e “Walk Between Worlds” del 2018 diventa il disco di maggior successo della band degli ultimi 20 anni, arrivando a raggiungere la quarta posizione della classifica inglese.Uscito il 31 ottobre scorso,è una raccolta che ripercorre i quaranta iconici anni di carriera della band con l’aggiunta di una traccia inedita: una cover dididel 2014.I Simple Minds celebrano nelquesto traguardo con unche arriverà anche ine toccherà le città disabato 11 luglio,mercoledìsabato. Il tour si chiuderà martedìcon un concerto all’dove la band torna ad esibirsi trent’anni dopo la loro prima e unica volta durante il tour diper una serata che fu così indimenticabile da essere stata pubblicata in un dvd che ottenne enorme successo.I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscrittidalle ore 11 di mercoledì 11 Dicembre, e dalle ore 11 di giovedì 12 Dicembre sue in tutti i punti vendita autorizzati.