Pupo, la Lituania annulla il concerto del cantante dopo lo show al Cremlino: «Porte chiuse agli artisti filo-russi»

Pupo diventa un caso internazionale. Il concerto del cantante italiano, in programma per il prossimo 26 marzo a Siauliai, in Lituania, è stato annullato in segno di protesta per l'esibizione dell'artista al Cremlino nei giorni scorsi. In un comunicato stampa pubblicato oggi, gli organizzatori hanno definito la cancellazione dell'evento «una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all'aggressione russa all'Ucraina», sottolineando la necessità di «chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filo-russi». Nei giorni scorsi, Pupo aveva ribadito che la sua presenza a Mosca voleva essere «un messaggio di pace».

Il concerto al Cremlino

«Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi».

Chi si aspettava dichiarazioni politiche, o parole di elogio per il presidente Vladimir Putin, è rimasto deluso. Solo un breve invito, rispondendo alla domanda dei due conduttori, a non cedere «all'ostilità che porta ad emarginare la cultura russa, patrimonio di tutta l'umanità». Per il resto è il concerto è stato una rassegna dei suoi più grandi successi, in cui ha duettato con una quindicina di cantanti russi che hanno interpretato con lui i suoi brani, parte in russo e parte in italiano.

