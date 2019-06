Piero Pelù e Gianna Fratta si sposano: il primo duetto insieme tra il re del rock e la direttrice d'orchestra Video

Il re del rock e la direttrice d'orchestra. Piero Pelù e Gianna Fratta si sposano. Lei, 45 anni, è stata la prima direttrice d’orchestra a dirigere i Berliner Symphoniker e la prima donna a dirigere il concerto di Natale in Senato. A rivelarlo l’atto di pubblicazione del matrimonio del 27 giugno 2019, affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia. I due promessi sposi, in questi giorni, sono in Puglia, tra Foggia e il Gargano. La loro storia dura da circa 3 anni, da quando un amico comune li fece conoscere. Gianna e Piero si sono esibiti ieri era insieme per la prima volta alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, frazione di Manfredonia.

Sabato 29 Giugno 2019, 12:37

Per il fiorentino Piero Pelù sarà il primo matrimonio (e si celebrerà proprio a Firenze): il laeder dei Litfiba ha però già tre figlie – Greta, Linda e Zoe – nate da due compagne diverse. Gianna invece laurea in giurisprudenza, formazione musicale conclusa con il massimo dei voti – sia in pianoforte che in composizione, e anche direzione d'orchestra è una musicista conosciuta a livello internazionale. La musica trionfa, l'amore anche.