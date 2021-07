Pat Metheny, il 10 settembre il suo nuovo album "Side-EYE NYC (V1.IV)". Tour in tutto il mondo, sei tappe italiane

Il nuovo album di Pat Metheny, leggendario chitarrista vincitore di 20 GRAMMY Award, uscirà il 10 settembre. Intitolato "Side-EYE NYC (V1.IV)", l'album è pubblicato da Modern Recordings/BMG e al suo interno ci sono diversi featuring con i musicisti più innovativi e i nuovi strumentisti della scena musicale di New York.

Noto per i suoi lunghissimi tour per il mondo, Pat Metheny ha annunciato oltre 100 date in tutti i continenti per accompagnare l'uscita del nuovo album. Tra le mete, anche 6 tappe in Italia (Padova, Ravenna, Foggia, Roma, Torino e Milano).

Scritto durante la pandemia, nell'album sono presenti sia nuovi brani originali sia rivisitazioni in chiave del tutto nuova dei brani più celebri dell'artista, come "Timeline". Dal groove, a organ trio, da a mini suite fino al rock: il nuovo album è un contenitore di generi musicali a tutto tondo.

Leggi anche > Elodie, debutto al cinema. Da cantante a attrice, ecco dove la vedremo: «Sono felice, abbatto un altro muro»

L'album è stato anticipato dall'uscita in digitale del brano "It stars when we disappear" che contiene ritmi brasiliani e melodie sognanti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA