Elodie, debutto al cinema. Da cantante a attrice, ecco dove la vedremo: «Sono felice, abbatto un altro muro»

Elodie si butta nel mondo del cinema. Sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa. La cantante esordirà al cinema con «Ti mangio il cuore», tratto dall'omonimo romanzo inchiesta, firmato Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Leggi anche > Barbara D'Urso, Mengacci boccia la scelta di Anna Tatangelo: «Per il mio Scene da matrimonio avrei visto meglio lei»

«Elodie è forza, istinto, bellezza. Questo è quello che cercavo per un personaggio all'incrocio bruciante dei sentimenti, Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso». Queste le parole del regista Pippo Mezzapesa, il regista del film prodotto da Indigo con Rai Cinema.

Elodie si tuffa in un nuovo mondo con la voglia e la caparbietà che l'hanno sempre contraddistinta. «Quest'esperienza per me - racconta la cantante romana - significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato. Significa crescere, conoscermi meglio e continuare ad imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa».





Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA