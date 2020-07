Zic: «Over the top è la migliore canzone che ho mai scritto finora». Il video di Simone Monteduro

Lorenzo Ciolini

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, in arte, perché da piccolo era grande fan di un cartone animato che aveva come protagonista un ragazzino asmatico e un po’ sfigato, esattamente come lui. Nato a, classe 1997.è il pezzo dove sono riuscito a raccontare più cose, è affollato di pensieri, immagini, ricordi e a volte penso sia la migliore canzone che abbia mai scritto – racconta Zic. Per questa traccia avevo bisogno di un video che trascendesse la realtà, in grado di traghettarti direttamente nel mondo delle idee. Non mi ci è voluto molto a capire chi volevo accanto per realizzare tutto questo,oltre ad essere un mio amico è un genio, un pittore, un animatore straordinario, era lui quello giusto. Questa canzone non è più solo affar mio, ci sono le vite di due ragazzi che coesistono in un equilibrio poetico e bellissimo».