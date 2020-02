Non è la D'Urso: Morgan e Bugo, il testo alternativo cantato a Sanremo è stato venduto per 6000 euro

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Morgan torna aper sottoporsi alla macchina della verità, ma prima viene svelato quanto è stato raccolto dopo la messa in vendita del testo alternativo di Sincero.Domenica scorsa a Live non è la D'Urso,con il testo modificato della canzone "sincero" portata a Sanremo e cantata con Bugo. Il foglietto è stato messo all'asta partendo dalla cifra simbolica di 5 euro. Durante la, Barbara D'urso ha svelato che il foglietto è stato venduto per 6.050 euro. Il ricavato verrà devoluto come comunicato dallo stesso Morgan all'associazione per la cura della Sla.