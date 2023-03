Nicholas Lloyd Webber, il figlio del grande compositore di musical, morto a 43 anni per un cancro allo stomaco

di Redazione web

Nicholas Lloyd Webber, figlio di Andrew Lloyd Webber, il più grande autore di musical vivente, è morto a Basingstoke, in Inghilterra all'età di 43 anni. La sua morte è giunta dopo una battaglia durata 18 mesi contro il cancro gastrico.

A dare il triste annuncio è stato proprio il padre. «Sono sconvolto nel dover annunciare che il mio amato figlio maggiore Nick è morto poche ore fa all'ospedale di Basingstoke. Tutta la sua famiglia è riunita e siamo tutti totalmente orfani. Grazie per tutti i vostri pensieri in questo momento difficile».

Figlio d'arte

Nicholas è stato ricoverato in hospice il 23 marzo, dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite, aggravata dalla sua delicata condizione clinica, a causa del tumore. Sir Andrew Lloyd Webber, il padre del 43enne, può vantare di essere lautore di musical di successo planetario, tra cui Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, The Phantom of the Opera e Sunset Boulevard.

Sulle orme del padre

Nato il 2 luglio 1979, Nicholas Lloyd Webber ha seguito le orme di suo padre e suo nonno, diventando un compositore nominato ai Grammy, oltre che un produttore discografico. Nick ha lavorato a lungometraggi, cortometraggi, progetti televisivi e teatrali. Più di recente, padre e figlio hanno collaborato all'album del cast originale di "Bad Cinderella" del 2021.

