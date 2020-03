Next2020: i trenta finalisti in streaming per il live del Primo Maggio

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Marzo 2020, 18:57

ha scelto i trenta finalisti - sul numero record di 1785 progetti presentati - che si contenderanno il "podio" deldi Roma. Entrambi gli eventi - a causa dell'emergenza- non si svolgeranno nelle forme consuete.«Non ci sono le condizioni nemmeno per immaginarlo il concerto per come lo conosciamo - ha spiegato, direttore artistico e organizzatore - Neppure pensando ad un cambio di data. Non potendo sfruttare il format del concertone bisogna inventarsi un'altra ipotesi eventuale di lavoro e costruirla mentalmente. Certo è che il tema sarà ancora più importante perché risolta l'emergenza coronavirus il problema più grande diventerà il lavoro e quindi il Primo Maggio assumerà un significato ancora maggiore» ha concluso.Le finali di Next 2020 #1M2020 si svolgeranno il, dalle ore 15, in diretta streaming su next.primomaggio.net. I trenta finalisti saranno chiamati a reinterpretare il brano in gara da casa propria, in maniera alternativa e compatibile con i mezzi a disposizione.Alberto Moscone (Genova), Asia Ghergo (Civitanova Marche), Cavalera (Livorno), Ciehlo (Roma), Dentro (Parma), Ellynora (Roma), Fanoya (Foggia), Federico Baroni (Rimini), Folcast (Roma), Germo (Rho), Kevin Koci (Sansepolcro), L'ultimodeimieicani (Genova), La Scala Shepard (Roma), Lamine (Roma), Livio Livrea (Roma), Lo Straniero (Acqui Terme), Maru (Bologna), Matteo Alieno (Roma), Melga(Taranto), Michelangelo Vood (Milano), Missey(Milano), Nervi (Firenze), Ophelia (Biella), Overture (Alessandria), Santamarya (Viterbo), Sebastiano Pagliuca (Montelparo), Stev-N (Torino), Stona (Novi Ligure), Symo (Roma), Zic (Firenze). Ai 30 finalisti si aggiungono i Romito, selezionati attraverso il contest di Musica contro le mafie.La Giuria di Qualità è composta dal direttore artistico Massimo Bonelli, Lucia Stacchiotti (iCompany), Sara Del Caldo (Rai Radio2), Erica Manniello (Rockol), Massimiliano Longo (All Music Italia), Federico Durante (Billboard), Enrico Schleifer (RadUni).