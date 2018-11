Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17-11-2018 14:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si intitola «Cornice» il singolo d'esordio di In Arte Gibilterra, neonato progetto beat pop del cantautore romano Gian Marco Massari pubblicato dall’etichetta indipendente Limonata Dischi.Il videoclip del brano, girato dal regista Antimo Campanile, è disponibile da oggi - 16 novembre - su YouTube e anticipa di una settimana l'uscita del singolo sulle piattaforme digitali.Volutamente provocatorio, il videoclip si basa sull’accostamento delle bellezze architettoniche e paesaggistiche di Napoli alla bellezza erotica di un fondoschiena femminile.«Scevri da qualsiasi moralismo o pregiudizio - spiega l’artista - abbiamo voluto rappresentare la bellezza e l’armonia del corpo umano, da sempre oggetto di contemplazione. È il nostro modo di ribadire come la bellezza, così come l’arte, non possa privarsi di una libertà intellettuale ed estetica».Poi, sul brano: «Cornice è una canzone che parla della difficoltà e della mia ansia nel costruire un rapporto. L'ho scritta pensando ad Eleonora: è un mix della sua bellezza e della mia paura di legarmici».Il singolo, scritto interamente dal cantautore e prodotto da Andrea Della Volpe, uscirà sulle piattaforme digitali venerdì 23 novembre e rappresenterà anche la prima uscita assoluta del catalogo di Limonata Dischi, label indipendente con base a Napoli fondata da Giulio Bruni.