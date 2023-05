Myss Keta: «Il mio viso? Lo conoscono solo mia mamma e l’ostetrica. Elodie mi ha insegnato a fare l’amatriciana»

di Redazione Web

Myss Keta è entrata a far parte del panorama della musica italiana nel 2013, quando, ha rilasciato la canzone “Milano, sushi & coca”, che ha riscosso moltissimo successo. Da quel momento in poi non si è più fermata e, a renderla ancora più iconica, ci pensano le sue mille mascherine: la cantante, infatti, non ha mai mostrato il suo viso.

<h2>L’intervista di Myss Keta</h2>

Myss Keta ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera al quale si è raccontata a tutto tondo. La cantante, che è in procinto di presentare il nuovo singolo che si intitolerà “Profumo”, non teme che la sua maschera (che è anche uno dei suoi marchi di fabbrica), diventi un problema: «Il rischio di mostrare un proprio lato “intimo” è quello che accomuna tutti gli esseri umani.

Myss Keta e l’amicizia con Elodie

Myss Keta è molto amica di alcuni artisti con i quali ha collaborato e tra loro c’è anche la cantante Elodie: le due hanno partecipato al reality Celebrity Haunted. A proposito di Elodie, Myss Keta ha detto: «Lei è istintiva, spontanea, mi ha spinto a dare voce a questo lato. E poi durante la nostra fuga a Celebrity Hunted mi ha insegnato una amatriciana da paura...».

