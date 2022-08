Myss Keta, al concerto il coro choc: «Portaci a p***ane». Lei si infuria: cos'è accaduto VIDEO

Myss Keta si unisce alla lista degli "artisti" vittime dei pessimi trend di TikTok. La cantante mascherata, durante l'ultimo concerto del tour "Club Topperia", ha fermato l'esibizione dopo che dal pubblico si è alzato il coro da stadio «Portaci a pu**ane». Un video che circola sui social, mostra l'artista infuriata per le parole del pubblico. «Se lo sento un'altra volta esco», dice la performer milanese.

Myss Keta, il coro da stadio la fa infuriare

Dopo qualche istante di silenzio, Myss Keta riprende la parola e minaccia di nuovo il pubblico, con il suo classico modo di fare: «Chi si permette di dirlo verrà infuocato con i miei occhi e lo farò buttare fuori, tra i coccodrilli. Gli verrà mangiato cuore, il fegato e soprattutto la lingua, così che non possiate più dire tutte queste puttanate», le sue parole. Un attacco che gli vale un applauso dei presenti. Dopo il momento di tensione il concerto è ripreso regolarmente. Dal video non è chiara la location, ma potrebbe trattarsi di Gallipoli, ultima tappa in ordine cronologico del suo tour estivo.

Il trend che fa infuriare gli artisti

Il caso di Myss Keta non è isolato. Cori simili si sono sentiti anche durante altri concerti, a confermare che si tratta di un vero e proprio trend, probabilmente nato su TikTok. Lo stesso è successo al concerto Love Mi organizzato a Milano da Fedez e J-Ax. Recentemente Elettra Lamborghini aveva denunciato la nuova moda dei giovanissimi. «Su TikTok c'è questo trend stupidissimo per cui i ragazzi vanno ai concerti e tirano dei nomi alle artiste (le insultano, ndc). Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire, ma ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca», le sue parole.

