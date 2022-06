«Musica e Parole 2022», il Parco Archeologico di Paestum teatro di concerti: Vecchioni, Capossela, Malika Ayane e tanti altri

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, siti UNESCO dal 1998, si prepara a riaprire le porte delle due aree archeologiche in orario serale, nell’ambito del Piano di valorizzazione 2022 del Ministero della Cultura. In programma spettacoli, concerti, visite guidate. Fiore all’occhiello della programmazione 2022 è la rassegna ‘Musica&Parole 2022’ in calendario dal 22 luglio al 20 agosto.

A Paestum sarà possibile visitare il Santuario meridionale con i suoi due spettacolari templi. Qui le colonne doriche del tempio di Nettuno saranno la quinta scenografica d'eccezione per gli artisti che si esibiranno in un contesto suggestivo ed evocatore di antiche emozioni.

Velia, la patria della filosofia eleatica, accoglierà i visitatori nella città bassa. Gli spettacoli si svolgeranno nell'area del quartiere meridionale e del teatro sull’acropoli, sotto l’imponente torre medievale, simbolo della città. Con Roberto Vecchioni, Vinicio Capossela, Malika Ayane, Gegè Telesforo, Danilo Rea e Luciano Biondini, Noi La Nuova Orchestra Italiana (fondata da Renzo Arbore), Paolo Belli, Raphael Gualazzi e Simona Molinari.

«I templi di Paestum, il quartiere meridionale di Velia e il teatro sull'acropoli prendono nuova vita quest'estate attraverso musica, teatro, danza, cinema, scienza e letteratura - dichiara il direttore del Parco, Tiziana D’Angelo-. Non si tratta semplicemente di offrire scenari suggestivi per questi spettacoli, ma di creare attraverso l'arte nuove e originali opportunità di dialogo e valorizzazione reciproca tra cultura antica e contemporanea, tra passato e presente. Con il fondamentale supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione di enti locali e regionali, un ciclo vivace di appuntamenti aprirà le porte del nostro Parco in queste sere d'estate, coinvolgendo molteplici segmenti di pubblico. In particolare, la rassegna “Musica&Parole” porterà a Paestum e Velia cantanti e musicisti di fama nazionale e internazionale, arricchendo ulteriormente il nostro straordinario patrimonio culturale». Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e della provincia di Salerno (una tra le più estese d’Italia) la rassegna sarà uno degli appuntamenti estivi dal forte richiamo turistico sia per l’unicità dei luoghi che la ospitano sia per la possibilità di fruire di un percorso fatto di storia, cultura e musica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 13:35

