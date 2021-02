Mika, morta la mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato»

Mika, addio alla mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato». Grave lutto per il giudice di X Factor che ha annunciato questa grave perdita in un'intervista rilasciata a Le Parisien.

Mika ha perso la mamma poco prima della messa in onda su France 5 del concerto registrato all'Opéra royal di Versailles lo scorso 16 dicembre. In un'intervista rilasciata il 4 febbraio a Le Parisien, il giudice di X Factor ha parlato per la prima volta della morte della madre Joannie Penniman, scomparsa dopo una lunga malattia per un tumore al cervello, che era presente quando ha registrato il live: «Tutta la mia famiglia era presente a quel concerto, anche mia madre, che era lì su una sedia a rotelle. In un certo senso, stavo facendo quel concerto per lei. Se ne è andata poco dopo, sicuramente orgogliosa di quello che sono diventato» .

Il ricordo commovente di Mika continua raccontando i consigli e il sostegno che la mamma gli ha sempre dato fin da piccolo: «Non prendere mai la strada più facile facile, continuare a non porsi limiti nella creatività e negli orizzonti: questo è quello che mi ha trasmesso».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 21:12

