I Me contro te non si fermano più: «Un disco? Era il nostro sogno»

Sono stati il caso cinematografico d'inizio anno, con il loro film campione di incassi La vendetta del Signor S. Sono Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia), o Me contro te, e sono una coppia di youtuber che ha conquistato una vasta fetta di pubblico tra i bambini. Dopo alcuni libri e il film, Luì e Sofì pubblicano domani il disco Il fantadisco dei Me contro te, con 8 brani inediti (due tratti dal film) proposti anche in versione karaoke. Su Amazon sono primi in preorder, davanti alla compilation di Sanremo.



Gli adulti vi hanno scoperti quando il vostro film ha superato per incassi quello di Checco Zalone.

«Non era contemplata la possibilità di avvicinarsi ai suoi numeri, Checco è un'ispirazione per noi. Il Signor S (nemico di Luì e Sofì, ndr) lo conoscono solo i bambini, avere un risultato così importante è stata la realizzazione di un sogno».

Il cd è un altro sogno realizzato?

Luì: «Quando ero ragazzino avevo una rock band, facevamo cover dei Green Day. Suono ancora la chitarra, questo cd era il mio sogno».

Sofì: «Da piccola prendevo lezioni di canto ed ero nel coro della chiesa. Come il film, queste canzoni sono come figli. Siccome non vogliamo che i bambini siano passivi (sentiamo la responsabilità di parlare a un pubblico giovane) abbiamo messo anche la versione karaoke delle canzoni con le nostre voci a fare da guida».

Non avreste dovuto essere a Sanremo?

«L'invito ci è arrivato pochi giorni prima del Festival. Tra promozione del film e registrazione del disco, non siamo riusciti a organizzarci».

La definizione di youtuber è ancora adeguata per voi?

«YouTube è una grossa fetta di quello che facciamo ma, al tempo stesso, è solo un tassello. Siamo youtuber ma anche scrittori, cantanti e attori. Forse la parola artisti è quella che ci definisce meglio».

