Salvini ora difende Jovanotti: «Polemiche pseudo-ambientaliste, è solo un concerto in spiaggia»

Negli ultimi giorni il cantante Jovanotti ha dovuto fare i conti con alcune polemiche provenienti dagli ambientalisti, che lo accusano di aver deturpato il paesaggio sulle spiagge in cui si sta tenendo il suo JovaBeachParty. E a difenderlo arriva addirittura il leader della Lega Matteo Salvini: «Fare polemiche ideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia mi sembra veramente triste».

A margine della visita ad un canile di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sul caso, Salvini scende dunque in campo a difesa di Lorenzo. «Non ho seguito il dibattito - ha aggiunto - conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati. Adoro la musica e mi piace Jovanotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana va solo aiutato e premiato». In tema ambientale, «c'è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l'ambiente fermando i concerti di Jovanotti ha sbagliato a capire».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 13:50

